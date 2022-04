"Benvenuti all’Anic": la storia del petrolchimico ravennate nell’installazione di Raniero Bittante

Orario non disponibile

"Benvenuti all’ANIC" è il titolo dell’installazione di Raniero Bittante che viene ospitata dalla biblioteca Classense dal 22 aprile al 14 maggio. L'inaugurazione è venerdì 22 aprile, alle 18, nella Manica Lunga della biblioteca.

Il progetto artistico nasce dalla frase di cortesia, firmata dall’ingegnere Enrico Mattei, con cui si apriva il discorso di benvenuto stampato nella controcopertina del libretto consegnato a ogni nuovo assunto. Era il 1954 quando Mattei propose di creare a Ravenna il petrolchimico ANIC (Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili, all’epoca la più grande fabbrica d’Italia); il suo insediamento e avviamento avvenne poi nel 1958. Nel 1981 l’ANIC diventa Enichimica e nel 1984 Enichem, per poi divenire la multinazionale Polimeri Europa. Nello stabilimento, frazionato per settori di produzione, entrano in seguito i privati e oggi sono numerose le società presenti nel Distretto chimico ravennate.

L’installazione site-specific è composta da 12 timbri giganti che il pubblico potrà estrarre dalle strutture, inchiostrare, e usare per timbrare alcuni dei 5.000 fogli presenti sui tavoli. Ogni timbro contiene un pensiero, il ricordo di un operaio, di un dirigente, il diagramma di produzione dell’ANIC, il brevetto per marchio d’impresa, i nomi propri di chi ha testimoniato, e il racconto di un evento particolare. I timbri ricordano inoltre il cartellino che andava vidimato all’entrata e all’uscita dagli operai dall’ANIC, a inizio e fine turno. Il percorso, alla cui realizzazione, oltre alla biblioteca, hanno contribuito anche FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL e Circolo Ravennate e dei Forestieri, comprende anche documenti e fotografie provenienti dalla fototeca della biblioteca Classense, in particolare dal fondo fotografico Nevio Natali.

L’esposizione è strutturata intorno a una composizione organica al fine di stabilire una comprensione intuitiva del cambiamento: dall’immutabile forma di un paese legato ancora alla terra, con la costruzione dell’ANIC Ravenna si trasforma in città industriale.