Biblioteca Trisi e libreria fumetteria Momomanga unite nel segno del fumetto

La collaborazione tra biblioteca Trisi e libreria fumetteria Momomanga di Lugo si fa sempre più stretta... ovviamente nel segno del fumetto. Martedì 28 febbraio, alle 21, inaugurazione serale della mostra “Dalle parole alle immagini: interpretazioni grafiche del mondo letterario” dell’artista Mirko Turchi.

La mostra, visitabile fino al 24 marzo negli spazi della biblioteca, presenta una serie di illustrazioni del lughese Turchi, alla sua prima esposizione. Il suo lavoro trae ispirazione da fumetti, romanzi e film, un’opera di incrocio di influenze di vari media che Mirko rielabora in immagini. Nel corso della serata l’autore sarà intervistato da Claudio Lolli di Momomanga e verranno presentate le sue opere a partire da quella con Nosferatu che costituisce la locandina della mostra.

Ma la collaborazione tra le due realtà cittadine non finisce qui e dà vita a un corso propedeutico per il fumetto che sarà tenuto da Turchi, rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Ogni incontro prevede un approfondimento teorico di un particolare aspetto della tecnica del disegno e uno pratico nel quale si cimenteranno i partecipanti. Gli incontri sono previsti il 10, 15 e 24 marzo dalle 15.30 alle 17.30 presso la biblioteca Trisi, per un massimo di 15 posti. Sarà possibile iscriversi telefonando allo 0545 38556 o al 3395380983 via whatsapp.

Altri due incontri di approfondimento e conoscenza del fumetto sono invece aperti a tutti e si svolgeranno in orario serale presso la biblioteca Trisi, proprio per favorire la partecipazione: il 24 marzo alle 21 un incontro su Manga e letteratura con Celeste Naldoni di Momomanga e il 21 aprile, sempre alle 21, con Claudio Lolli sul fumetto dei supereroi.

Prosegue, quindi, l'intesa tra Trisi e Momomanga, iniziata a partire da novembre dello scorso anno con l'intervista sul fumetto queer a Claudia Calzuola, curatrice dell'omonima collana per Star Comics, e la presentazione di Iconoclasta, opera prima del fumettista Paolo Martinello.

Questa rassegna è resa possibile da fondi del Ministero della Cultura di cui beneficia il Sistema Bibliotecario Urbano di Lugo.

"Teniamo molto a questa collaborazione, tra un'istituzione pubblica e un partner privato, una delle caratteristiche che abbiamo voluto dare alla nostra candidatura a capitale italiana del libro 2023 - ha detto l'assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati - . Le proposte che presentiamo sono rivolte in particolare agli adolescenti, una fascia di età alla quale teniamo molto e siamo certi che il fumetto è un'arte che può intercettare il loro interesse e coinvolgerli in modo positivo".