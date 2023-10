Sport, aria aperta e buon cibo: si parte con la biciclettata in ricordo di Alfredo Oriani 

Domenica 15 ottobre si parte alle 9 da Faenza per la seconda biciclettata non competitiva "Alfredo Oriani e la Bicicletta", con ritrovo in Piazza Martiri Ungheresi dove e’ presente la statua di Alfredo Oriani, per arrivare alle 12 a Casola Valsenio. In quel luogo si terrà il pranzo offerto a tutti i ciclomatori dalla "Festa dei Frutti Dimenticati", dopo una tappa intermedia a Tebano. Dopo una pausa pranzo coi prodotti tipici della Romagna e quelli legati ai Frutti Dimenticati, a cura della Pro Loco di Casola Valsenio, alle 12e 30 circa si premieranno i ciclisti e i musicisti e si aprirà la giornata con la musica di Alvio Focaccia e gli Amici del Ciclismo che accoglierà i ciclisti che arriveranno in Piazza Centrale di Casola Valsenio con la guida del giornalista Beppe Sangiorgi. La Bicicletta Oriani e’ aperta a tutti

Alfredo Oriani, autore di numerose opere storiche e politiche e di alcuni capolavori letterari uno dei suoi ultimi lavori fu Bicicletta, una raccolta di novelle in cui egli abbandonò lo stile enfatico e veemente dei suoi primi racconti per una scrittura più scorrevole e spontanea. L’opera fu tratta da un’esperienza vissuta nel 1897: nell’estate di quell’anno Oriani effettuò un viaggio in solitaria dalla Romagna alla Toscana, giungendo fino al Senese, in tutto circa 600 km con oltre seimila metri di dislivello, in sella a una Bremiambourg da corsa a scatto fisso.

L'iniziativa è a cura dell’associazione Rumore di Fondo, della Casa della Musica di Faenza insieme al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, nell’ambito di “Atmosfere Faentine” progetto supportato dalla Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il Comune di Faenza, Comune di Casola Valsenio, Unione Romagna Faentina e Consulta della Bicicletta.

Per iscriversi gratuitamente basta inviare una mail a segreteria@materialimusicali.it, con la causale Biciclettata Alfredo Oriani entro domenica 8 ottobre. Per l’Associazione Rumore di Fondo per la Casa della Musica e il MEI e Consulta della Bicicletta insieme al Comune di Faenza e Comune di Casola Valsenio: tel 0546 604776 – 349 4461825, sito: www.meiweb.it.