Biennale del Mosaico, al Mercato Coperto la mostra diffusa “Dress Sculpture”

Anche quest'anno il Mercato Coperto ospita la Biennale del Mosaico Contemporaneo di Ravenna. Ieri sera è stata presentata la mostra diffusa "Dress Sculpture", in collaborazione con L'Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Per l’occasione sono intervenute Beatrice Bassi, amministratrice del Mercato Coperto e Paola Babini, direttrice dell’Accademia. Il progetto Dress Sculpture, nato dall’idea del docente dell’Accademia Graziano Spinosi, che da anni propone il progetto ai suoi studenti, muove dall’idea di utilizzare un singolo materiale per la creazione di una scultura indossabile. Pur considerando il carattere estetico e simbolico proprio di ogni indumento, in questo caso l’attenzione è principalmente rivolta alle caratteristiche del materiale impiegato, dalla paglietta d'acciaio al legno: colore, trasparenza, elasticità, resistenza, peso specifico, opacità, origine organica o artificiale. Tutti gli abiti esposti, creati dagli studenti del corso di Ricerca Artistica Contemporanea dell’Accademia, dialogano con la struttura, dando nuovo significato e una nuova estetica ai materiali. La mostra diffusa è visitabile liberamente tutti i giorni all’interno della struttura.