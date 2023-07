Biennale del Mosaico: in mostra gli "Episodi di design contemporaneo"

Nell’ambito dell’VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo, in scena a Ravenna dal 14 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024, Episodi di design contemporaneo è un progetto che vede design e mosaico dialogare e interagire nella produzione di nuovi e speciali oggetti destinati all’arredamento degli interni. Il progetto, a cura di Maria Cristina Didero, prima curatrice italiana a guidare Design Miami/, una delle fiere di design più importanti al mondo, è pensato per gli spazi nobili di Palazzo Rasponi dalle Teste, ed è sostenuto e organizzato dal Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura e al Mosaico e dal MAR - Museo d’Arte della Città, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna

Con l’obiettivo di valorizzare le competenze e le capacità produttive e laboratoriali del territorio di Ravenna nel campo del mosaico, nelle sue vesti tradizionali e in quelle contemporanee, il progetto nasce commissionando a sei designer e creativi, selezionati dalla curatrice, l’ideazione di oggetti destinati ad essere lavorati a mosaico. Disegno industriale, tecnologie digitali di stampa 3D e di sagomatura dei supporti, abilità e sensibilità tipiche della lavorazione artigianale del mosaico, fatta di tessere di materiali lapidei e vetrosi, convergono con ingegno, offrendo risultati di grande fascino e originalità.

I progetti disegnati dagli autori Arthur Arbesser, Atelier Biagetti, Cara | Davide, Lanzavecchia + Wai e Gio Tirotto, sono realizzati a mosaico dai laboratori Annafietta, Gruppo Mosaicisti di Marco Santi, Pixel Mosaici in collaborazione con Dimensione Mosaico, Koko Mosaico di Arianna Gallo e Barbara Liverani Studio e vedono l’azienda WASP coinvolta nella produzione dei supporti, stampati in 3D in PLA (una bioplastica ricavata dall’amido di mais); il progetto di Marco Guazzini è realizzato da CaCO3 Studio e vede invece la collaborazione tra le aziende Bencore e UpGroup, per la produzione del supporto in alluminio alveolare sagomato e per le lavorazioni in marmo.

Ospitando alcune opere di grandi autori che hanno scritto la storia del design internazionale come Alessandro Mendini e Gaetano Pesce, e che hanno attraversato la Ravenna del mosaico, tra fine anni ’80 e prima metà degli anni ’90, Episodi di design contemporaneo riapre la strada ad un percorso del mosaico particolarmente significativo e dalle molteplici e diversificate potenzialità. Il progetto si delinea così anche come momento di riflessione intorno alle possibilità e alle opportunità di impiego di una tecnica di alto artigianato nel contesto della manifattura contemporanea.