Colapesce Dimartino in versione sinfonica con la Corelli al Pavaglione di Lugo

da 20 a 30 euro, under 18 5 euro

Prezzo da 20 a 30 euro, under 18 5 euro

Un inedito con tanto di orchestra. Per l'apertura del Ravenna Festival a Lugo il Pavaglione ospita venerdì 28 giugno alle 21.30 un concerto con Colpaesce Dimartino protagonisti insieme all'orchestra de La Corelli. L'ensemble sarà diretta da Davide Rossi che è anche arrangiatore dei brani. Il concerto è l’occasione per scoprire e riscoprire quanta profondità possa annidarsi nel corpo lieve e impalpabile di una musica così leggera da diventare leggerissima, come voleva il titolo del brano con cui nel 2021 hanno conquistato il premio della Sala Stampa sanremese intitolato a Lucio Dalla.

A novembre è uscito il loro secondo disco, Lux Eterna Beach. In copertina c’è uno scatto che li ritrae al GAL Hassin, Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, vicino Palermo. Quella di Colapesce, ovvero Lorenzo Urciullo, e Dimartino, vale a dire Antonio Di Martino, coetanei ma soprattutto conterranei, è una storia di successo “dal basso” tra le più convincenti degli ultimi anni. Cantautori siciliani con un retroterra da perfetti indipendenti, sono riusciti nell’operazione di non svilire la loro ambizione artistica mentre conquistavano il palco di Sanremo e la scena radiofonica.

Dopo il successo sanremese, Musica leggerissima è diventato una delle hit dell’anno, con sette dischi di platino che hanno proiettato il duo nel mainstream della musica italiana. La canzone ha conquistato anche il pubblico spagnolo con l’adattamento Mùsica ligera interpretato da Ana Mena. Nel 2023 il duo è tornato sul palco del Festival di Sanremo, aggiudicandosi entrambi i premi della critica con Splash. La canzone ha anticipato l’uscita del loro primo (e irriverente) film, La primavera della mia vita, diretto da Zavvo Nicolosi e co-prodotto da Sugar Play. Colapesce Dimartino sono protagonisti, sceneggiatori e compositori della colonna sonora, premiata col Nastro d’Argento.

Ravenna Festival è a Lugo per l’intero fine settimana: sabato 29 giugno è la volta del post-Britpop dei Kula Shaker, mentre domenica 30 si colora di jazz con il John De Leo Jazzabilly Lovers, complici Rita Marcotulli e Gianluca Petrella.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: da 22 a 30 Euro (ridotti da 20 a 26 Euro); under 18: 5 Euro.