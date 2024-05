Nuove sonorità e introspezione: al Bronson Marta del Grandi presenta "Selva"

La cantautrice italiana Marta Del Grandi torna venerdì 10 maggio alle 21.30 al Bronson di Madonna dell'Albero per presentare Selva, il suo lavoro più intricato e scintillante. Se il suo debutto “Until We Fossilize” ha mostrato tutte le qualità dell'approccio di Marta, che cammina in punta di piedi tra polvere di Laurel Canyon, l'etereismo lynchiano e le drammatiche partiture di Morricone, Selva si addentra maggiormente nel sottobosco, mostrando l'ambizione di creare un universo completamente nuovo, un ecosistema tutto suo, in cui la forza della sua voce è il pilastro su cui costruire.

L'album si apre con “Mata Hari”, con Marta che si chiede “la mia voce suona diversa”, una premonizione del ricco arazzo che ci aspetta, dove le canzoni scivolano su suggestive carrellate sintetiche, arricchite da geometrici sezioni di fiati e ottoni (clarinetto basso, sassofono tenore, basso verticale) che si fondono con il calore mediterraneo, il profumo di quercia, narcisi e rovi e la croccante aurora boreale.

Selva è stato scritto per lo più in viaggio e a Berlino e quando è arrivato il momento di registrare Marta si è rivolta al suo vecchio terreno di caccia a Gand (Belgio). Coprodotte da Bert Vliegen (Sophia, Whispering Sons) e con un quartetto di musicisti che collaborano con Marta dal 2015, le sessioni hanno dato vita a un turbinio di idee creative e a una delle esperienze più rilassate dell'artista, base perfetta per la sua crescita come cantautrice.



Ingresso 18 euro in cassa, 15 € in prevendita su Dice.