Virtuosismi alla voce e alle tastiere: al Ravenna Jazz è il turno di Sam Paglia

Groove protagonista del festival Ravenna Jazz. Venerdì 10 maggio, alle ore 21:30, al Cisim di Lido Adriano si esibirà Sam Paglia (organo Hammond e voce), il cui quintetto è una delle più rinomate band di jazz lounge. Ne fanno parte Enrico Farnedi alla tromba, Alessandro Scala al sax tenore, Bob Dusi alla chitarra e Pako Montuori alla batteria. Biglietti concerto: intero euro 15; ridotto 13.

Sam Paglia (Cesenatico, 1971) compone, canta e soprattutto maneggia qualunque tipo di tastiera, dal pianoforte ai suoi prediletti strumenti elettrici: l’organo Hammond e le tastiere vintage (Fender Rhodes, Wurlitzer, Clavinet, Moog). Nel 1996 fonda il Sam Paglia Trio, mentre debutta su disco nel 1998 (B-Movie Heroes). L’etichetta Irma Records sostiene questi suoi esordi ispirati alle colonne sonore poliziesche e poi, col secondo disco, alla bossa nova e il soul jazz. Linea musicale sulla quale Paglia prosegue con le successive produzioni discografiche per la Cinedelic e altre etichette. I brani di Sam Paglia iniziano a questo punto a comparire su numerose compilation (vengono usati anche nella serie TV di culto Sex and the City) e il suo nome si impone tra i più rappresentativi dell’emergente movimento lounge. Paglia viene inoltre invitato a comporre musiche per jingle pubblicitari di grandi aziende, documentari televisivi e cortometraggi, collaborando in particolare con il regista Max Croci.

Sam Paglia è anche disegnatore e scrittore, cosa che trapela nella capacità di rendere la musica estremamente espressiva, letteralmente narrativa, strutturandola consapevolmente come una colonna sonora per film del tutto immaginari. Con questi presupposti, e miscelando beat, sonorità lisergiche, la passione per le musiche dei film di genere (dalla blaxploitation allo swing del cinema italiano tra gli anni Cinquanta e Sessanta), Paglia ha trasportato il genere exotica nel nuovo millennio.

L’originario Trio di Sam Paglia è una formazione ancora attuale: il suo organico si è rinnovato diverse volte, ampliato anche in forma di quartetto o quintetto (come lo si ascolterà a Ravenna Jazz). Le ultime evoluzioni della band le hanno conferito un nuovo sound, meno rétro.

Cisim di Lido Adriano