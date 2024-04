Da Max Angioini al trio Cevoli, Giacobazzi, Pizzocchi: grande comicità sul palco con Faenza Ridens

Piazza del Popolo di Faenza sarà il teatro di "Faenza Ridens", due serate dedicate alla comicità con grandi attori amati dal pubblico di tutta Italia. Il 30 luglio sarà in scena Max Angioni, il 31 luglio sarà la volta di Giacobazzi, Cevoli ePizzocchi.

Max Angioni porterà a Faenza il suo nuovo spettacolo “Anche Meno”, il comico prodigio esploso definitivamente a Zelig e a Le Iene. Sarà per sempre indimenticabile il suo personaggio a Zelig, chiamato Kevin Scannamanna. Un giovane che partecipa a vari talent show senza però avere particolare talento. Uno sketch che ha fatto conoscere Angioni in tutta Italia. Successivamente nuova sfida come conduttore delle Iene. La sua carriera è iniziata con un pezzo su Gesù a Italia's Got Talent e L.O.L. chi ride è fuori.Nel nuovo spettacolo Max Angioni, non a caso detto “quello dei miracoli”, torna a teatro dopo il successo del suo tour con il suo personaggio che rappresenta un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa.

La seconda serata vedrà protagonisti gli arcieri della comicità regionale: Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi saranno protagonisti di uno spettacolo unico, che vede insieme sul palco i tre comici più rappresentativi dell’Emilia-Romagna. Giuseppe Giacobazzi e Paolo Cevoli, i due ambasciatori della comicità romagnola, metteranno in scena uno spettacolo fatto dei loro cavalli di battaglia, di interazioni tra loro e momenti di autentica improvvisazione, aiutati dalla comicità tutta emiliana di Duilio Pizzocchi, amico, autore e mentore dei primi due. Sul palco si alterneranno i monologhi di Giacobazzi, i personaggi che hanno reso celebre Paolo Cevoli a Zelig, i racconti e i personaggi storici di Duilio Pizzocchi, uno spettacolo dal ritmo serrato per due ore di risate assicurate.

Biglietti in vendita su TicketOne.it.