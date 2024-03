Doppio appuntamento con Natalino Balasso che "fa Ruzante" al Teatro Alighieri

Martedì 26 e mercoledì 27 marzo (data quest'ultima in cui si celebrerà la sessantaduesima giornata mondiale del Teatro) La Stagione dei Teatri ospita, alle 21al Teatro Alighieri, lo spettacolo "Balasso Fa Ruzante".

Natalino Balasso evoca qui alcune delle opere di Angelo Beolco, attore e commediografo padovano noto con il suo alter ego Ruzante, col quale ha dato vita al personaggio del contadino padovano ruspante, famelico e poltrone. L’universo a cui si ispirano le sue opere – una vera e propria eccezione nella letteratura rinascimentale – è popolato da villani rudi ed elementari ed è segnato da un'esaltazione semiseria dell’energia grezza degli istinti. Una comicità vitale, ma allo stesso tempo amara, pervasa da un dirompente realismo espressivo. Un mondo di villani dove la peste va e viene e dove il tragico e il comico si fondono in maniera inscindibile.

Uno spettacolo di e con Natalino Balasso e Andrea Collavino, Marta Cortellazzo Wiel per la regia Marta Dalla Via, scene Roberto Di Fresco, produzione Teatro Stabile di Bolzano, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

In occasione delle due serate sarà attivo il servizio di trasporto gratuito "In viaggio verso il Teatro", che accompagnerà abbonate e abbonati all'Aligheri a bordo di un pullman e in compagnia di esperti che racconteranno particolari legati allo spettacolo.

Costo biglietti e dove acquistarli

Platea e palco I, II e III ordine: intero 26 euro, ridotto 22 euro, under26 10 euro.

Galleria e palco IV ordine: intero 18 euro, ridotto 16 euro, under26 10 euro

Loggione: intero 9 euro, under26 6 €

La biglietteria si trova al Teatro Alighieri, via Mariani 2 Ravenna (telefono 0544.49244) ed è aperta tutti i feriali dalle 10 alle 13, giovedì anche dalle 16 alle 18 e da un’ora prima di ogni evento.