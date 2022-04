Bimbimbici 2022: riparte la pedalata per famiglie in giro per la città

Domenica 8 maggio, alle 9, con ritrovo ai Giardini Speyer, in viale Farini a Ravenna, si svolgerà l’edizione 2022 di Bimbimbici, evento promosso da FIAB (Federazione italiana ambiente e bicicletta) in collaborazione con l’ufficio CEAS (Centro di educazione alla sostenibilità) del Comune. L’iniziativa prevede un’allegra pedalata in sicurezza per le vie cittadine, dedicata ai bambini, ma aperta a tutti, un’opportunità per pedalare insieme in famiglia o con gli amici.

Il programma

Partenza alle 9.30 si un percorso di circa 12 chilometri lungo le vie cittadine toccando diversi parchi della città. Alle 11.30 arrivo al centro commerciale Esp - ingresso sud - dove sarà offerto un piccolo ristoro a tutti i partecipanti da Coop Alleanza 3.0. Segue l'inaugurazione del Bee Hotel (rifugio artificiale che simula i luoghi di nidificazione e svernamento delle api e di altri piccoli insetti impollinatori) e non mancherà un momento di gioco e svago per i bambini. E’ prevista l’estrazione di una bicicletta, modello Graziella, riservata ai bambini partecipanti alla pedalata.

Per partecipare è obbligatoria la preiscrizione inviando una mail all'indirizzo: prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it indicando i nominativi di ogni partecipante e un riferimento telefonico; le preiscrizioni saranno accolte fino al numero massimo di 100 partecipanti.

La quota di partecipazione di 2 euro verrà raccolta dal “Comitato Cittadino Antidroga” e devoluta alle famiglie più bisognose. E’ consigliabile per tutti e soprattutto per i bambini l’uso del casco. Non è previsto il servizio di custodia per minori non accompagnati e l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione; si sottolinea lo scopo non competitivo dell’iniziativa e si invitano tutti i partecipanti alla massima cautela.