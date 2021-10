Bimbimbici, una pedalata con premi ad Halloween

Indirizzo non disponibile

Domenica 31 ottobre Fiab Ravenna insieme al CEAS del Comune di Ravenna torna a proporre “Bimbimbici”, la manifestazione nazionale di Fiaba per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani.

Sarà un “Bimbimbici di Halloween”, un’allegra pedalata in sicurezza che si rivolge principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta ai loro genitori e a tutti i cittadini. Quest'anno c'è anche l’estrazione dei premi itinerante, ad ogni parco visitato. FIAB Ravenna mette in palio come premio finale una bici che sarà estratta a sorte tra i presenti che avranno concluso il giro.

Il ritrovo è in Piazza del Popolo alle ore 9.00 con partenza alle 9.30. All’arrivo alle 11.00 ai Giardini Pubblici, oltre all’estrazione dei premi, ci saranno una piccola merenda e laboratori di Halloween per giocare insieme. Accompagneranno la pedalata, oltre ai volontari di Fiab Ravenna anche Legambiente e UISP. Durante la pedalata, Luca Calisti di 100Bici offrirà un piccolo servizio di “riparazione forature”.