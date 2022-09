Birra, musica e bontà gastronomiche con l'Oktober Fest in spiaggia

L’estate è finita, ma come è ormai tradizione da molti anni, il Romea Beach di Marina Romea ha in serbo un’ultima iniziativa per concludere la stagione: l'Oktober Fest on the beach. Tre giorni di festa, musica ed enogastronomia, ispirate naturalmente alla celebre festa della birra di Monaco.

Si parte venerdì 23: dal punto di vista gastronomico la giornata è dedicata alla pinsa romana, la nuova veste della pizza. Sabato 24 alle 15.30, musica live con il gruppo I Naif e il “superpanino”. Domenica 25, infine, il menu "a la carte" tipico bavarese: con bretzel, wurstel, rumpsteak e altro ancora. L’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo, grazie alle strutture coperte e riscaldate. Per informazioni e prenotazioni, 0544 446081