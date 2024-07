"Birra sportiva", due giorni di festa a Pisignano-Cannuzzo

Orario non disponibile

Riprende quest’anno, dopo un fermo dovuto al covid, la proposta dell’associazione Grama di Pisignano Cannuzzo, con la collaborazione dell’Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana e del Cdz nr.5 Pisignano Cannuzzo, una bella iniziativa che tende a far vivere la nostra comunità proponendo, questa manifestazione e un momento come aggregazione.

In programma nei giorni di VENERDì 26 – SABATO 27 luglio nel Parco del centro sportivo “le roveri” a PISIGNANO CANNUZZO, in via Zavattina, 6d la festa "Birra sportiva"

una due giorni che partirà venerdì 26 con un’area per bambini con il gonfiabile, dalle ore 19,00 in poi a seguire apertura dello stand con poche cose ma buone e di qualità: Piadina, salsiccia, pancetta, prosciutto e patatine fritte; mentre alle ore 20,30 Live Music con OxyGenz . durante la serata musicale ci saranno un’area sport e svago bimbi con gonfiabile gratuito hof limits e demo e prove gratuite di varie discipline sportive.

Sabato 27 si continua con la gastronomia e area bimbi e le dimostrazioni sportive mentre la Live Music sarà con Yong Tangbo & Dj Sill.

“Vogliamo continuare a dare delle opportunità ai nostri cittadini e alle famiglie con dialogo e incontri in comunità! questa in sintesi la dichiarazione degli organizzatori, che dimostrano stando insieme, di proporre iniziative che si auspica siano condivise e partecipate”