Birre direttamente dalla Baviera e buon cibo: scalda i motori "Birravezzanen"

Nuova avventura per l'associazione "I luppoli" che organizza la 21esima "Birravezzanen": dal 17 al 20 luglio va in scena la festa della birra di Villa Vezzano (Brisighella). Come sempre a ingresso gratuito, vi aspettano l’ottima cucina romagnol-tedesca e la fantastica birra Haker-Pshorr, proveniente tramite trasporto dedicato direttamente dalla fabbrica di Monaco di Baviera, animazione per bambini tutte le sere dalle 19.30, la doppia notte bionda del venerdì e sabato fino a tarda notte, il campeggio gratuito nel campo sportivo accanto alla festa, e il Birrabus (navetta gratuita da e per Riolo Terme e Castel Bolognese) attiva tutte le serate dalle ore 19 fino a chiusura.

Tornano anche gli spettacoli del Birravezzanen, dove si balla tutte le sere: mercoledì 17 Branco Band - Supernovanta; giovedì 18 Mist - Nuovanta; venerdì 19 Shampisti - ABCD Band; sabato 20 Azione Mutande – Spingi Gonzales. Per maggiori informazioni: 3385625533 – facebook “iluppoli” – iluppoli@gmail.com