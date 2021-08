Torna "Bombobici", la golosa pedalata verso il mare per gustare i bomboloni

Indirizzo non disponibile

Ultimo appuntamento in bici di sera con Fiab Ravenna prima della pausa di Ferragosto. Mercoledì 11 agosto torna l'appuntamento con il tradizionale Bombobici, per gustare gli irresistibili bomboloni a Marina di Ravenna.

Si parte al crepuscolo, si pedala verso Punta Marina e si prosegue poi verso Marina di Ravenna. Qui ci sarà la piacevole sosta bomboloni nella piazzetta di Marinara e al termine si ripartirà verso Ravenna, sempre lungo la ciclabile.

Per partecipare basta presentarsi all'orario di partenza, alle 20:30, al monumento del Ciclista del Pala de Andrè, con bici in ordine dotata di luci e con giubbino catarifrangente in quanto si tratta di una uscita serale.