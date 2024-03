Alla Rocca Brancaleone un viaggio nella poesia contemporanea con Vito Bonito e Marilena Renda

Sabato 23 marzo ore 18, prosegue la rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura. In scena l'evento "Stanze: la poesia tra commedia umana, fate morgane e illusioni ottiche", un viaggio attraverso la poesia contemporanea con Vito M. Bonito (poeta, autore di “Acrobeati”, La Vita Felice, 2023) e Marilena Renda (poetessa, autrice di “Fuoco degli occhi”, Aragno 2022) in dialogo con la docente di Letteratura contemporanea Lisa Bentini.

“Acrobeati” è un'oscura commedia umana in cui le figure del passato si agitano senza sosta tra le pagine; sembra che chiedano di riacquistare voce e presenza, e il poeta gliele restituisce, ma storpiate e straniate, irriconoscibili, rifiutando l'uso quotidiano del linguaggio. In “Fuoco degli occhi”, Marilena Renda traccia una traiettoria dei ritorni in Sicilia tra tracce di grandi viaggiatori e storie di fate morgane e illusioni ottiche.

Marilena Renda è nata a Erice nel 1976 e ora vive a Bologna, dove insegna inglese. Ha pubblicato: “Bassani, Giorgio. Un ebreo italiano” (Gaffi 2010), “Ruggine” (dot.com press 2012), “Arrenditi Dorothy” (L’orma 2015), “La sottrazione” (Transeuropa 2015), “Regali ai fantasmi” (Mesogea 2017), “Fate morgane” (Arcolaio 2020) e “Fuoco degli occhi” (Aragno 2022). Con il poema “Ruggine” è stata finalista al premio Delfini 2009 e al premio Carducci 2013, mentre “La sottrazione” ha vinto il premio Bologna in Lettere 2019.

Vito M. Bonito è saggista e poeta, il suo ultimo libro di poesie è “Acrobeati (La Vita Felice, 2023”); con “Soffiati via" (Il Ponte del Sale, 2015) ha ricevuto il premio Nazionale Elio Pagliarani 2015. Per la saggistica ha scritto diversi libri sulla poesia del Novecento italiano, da ultimo ha curato (con Jacopo Galavotti e Giacomo Morbiato) il volume di Cosimo Ortesta, “Tutte le poesie” (Argo Libri, 2022). È redattore della rivista «Versodove».

Lisa Bentini è laureata in Letteratura Contemporanea a Bologna. Docente di Lettere nella scuola, dal 2006 è intervenuta in seminari e pubblicazioni su romanzo, poesia e teatro. Scrive, inoltre, sulle pagine culturali del “Manifesto”, sulla rivista on line “Limina” e sul Blog della casa editrice Topipittori.