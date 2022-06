Tre giorni di degustazioni con "Borgo DiVino"

Per godere al meglio del primo weekend d’estate, Brisighella invita a celebrare la quarta tappa di Borgo DiVino in Tour 2022, l’evento itinerante dedicato alle eccellenze del buon bere in collaborazione con Ecce Italia e promosso dai Borghi più Belli d’Italia. Il 17, 18 e 19 giugno l’appuntamento è nel borgo medievale per un weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il paese.



Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno il borgo del Ravennate celebra la “stagione del buon bere” con il quarto di dieci appuntamenti di un tour itinerante in giro tra i borghi italiani più rappresentativi della produzione vinicola nazionale. Nella terra del Sangiovese, i visitatori potranno degustare una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine italiane. Oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine presenti sul territorio emiliano-romagnolo e altre provenienti dal territorio nazionale come Toscana, Puglia, Marche, Lazio, Campania, Sicilia e non solo.

Appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire le atmosfere del borgo di Brisighella lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso il kit degustazione ad un prezzo di 15 euro. I più interessati al mondo del vino potranno poi scoprire un percorso formativo che spiega con oltre 20 pannelli diversi aspetti come abbinamenti tra vino e cibo, il bicchiere da scegliere per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni. Il biglietto può essere acquistato in loco oppure online sul sito di Borgo DiVino.

Inoltre, durante l'evento Borgo DiVino, i visitatori potranno assaggiare le specialità del borgo dalle botteghe e dai ristoranti presenti sul territorio come: fritto di pesce e verdure, rosetta con carciofi moretti e salame di mora romagnola, panino con porchetta, riso saltato con maiale e uova, arrosticini, polpette di fagioli e salvia fritta, piadine farcite e tanto altro.

Borgo DiVino sarà ospitato nel pieno centro storico di Brisighella, ai piedi della celebre “via degli Asini”, tra i vicoli e le piazze della cittadina. Orari: venerdì 17 giugno dalle 18.00 alle 24.00, sabato 18 giugno dalle 18.00 alle 24.00, domenica 19 giugno dalle 18.00 alle 24.00.