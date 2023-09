"Bottega studio azzurro". incontro pubblico e inaugurazione dell'installazione

Venerdì 29 settembre 2023 alle ore 18, l'ISIA di Faenza presenta Bottega Studio Azzurro, incontro pubblico con il noto gruppo di artisti dei nuovi media Studio Azzurro.



Seguirà l'inaugurazione dell'installazione interattiva creata a partire dal workshop Racconti per immagini. Laboratorio Studio Azzurro con gli studenti di ISIA di Faenza."Allestita nella suggestiva cornice di Palazzo Mazzolani – sottolina Maria Concetta Cossa, Direttrice di ISIA Faenza – l'installazione vedrà il coinvolgimento del pubblico partecipante. Ringrazio in particolare i docenti Daniela Lotta e Andrea Pedna per il coordinamento e l'affiancamento a Studio Azzurro nell'organizzazione e realizzazione del progetto con i nostri studenti e studentesse".



Nel 1982 a Milano, Fabio Cirifino, Paolo Rosa e Leonardo Sangiorgi danno vita a un’esperienza che nel corso degli anni esplora le possibilità poetiche ed espressive delle nuove culture tecnologiche; a loro si aggiunge, dal 1995 al 2011, Stefano Roveda, esperto di sistemi interattivi. Con la realizzazione di videoambienti, ambienti sensibili, percorsi museali, performance teatrali e film, Studio Azzurro disegna un percorso artistico trasversale alle tradizionali discipline e forma un gruppo di lavoro aperto a differenti contributi e importanti collaborazioni.



La ricerca artistica inizialmente si orienta verso la realizzazione di videoambientazioni, in cui viene sperimentata l’integrazione tra immagine elettronica e ambiente fisico, in modo da rendere centrale lo spettatore e i percorsi percettivi in cui è iscritto. Nel 1995 inizia la realizzazione degli ambienti sensibili, ambienti che reagiscono alle sollecitazioni di chi li pratica, e in cui la narrazione deriva dalla presenza delle persone e dai loro gesti. L’interazione coi dispositivi avviene attraverso interfacce naturali innescate dalla gestualità quotidiana: toccare, calpestare, emettere suoni.



Con gli anni Duemila il bisogno di un confronto con il territorio fa orientare la progettazione verso mostre e percorsi museali, offrendo una nuova modalità di fruizione per temi legati alle comunità territoriali e alla valorizzazione della loro memoria, inaugurando la formula dei musei di narrazione e successivamente quella dei portatori di storie.



Il workshop Racconti per immagini. Laboratorio Studio Azzurro si inserisce in una pratica consolidata nella storia del gruppo e ripresa negli ultimi anni con rinnovata vitalità. In una settimana di lavoro con alcuni componenti dello studio, gli studenti hanno potuto sperimentare la progettazione in gruppo e la realizzazione di una installazione più o meno complessa. Uno dei capisaldi dell’esperienza è la integrazione tra competenze diverse nell’elaborazione e nella messa in scena di un progetto: la possibilità di toccare con mano la ricchezza delle interazioni e delle collaborazioni che risulta particolarmente evidente nella messa in campo delle cosiddette "nuove tecnologie dell’arte".



L’incontro con il pubblico proporrà un racconto del percorso del collettivo in relazione al tema della "bottega" e una breve presentazione del lavoro realizzato con gli studenti.