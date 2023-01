Un brindisi alla foce del Bevano

Domenica 12 febbraio alle ore 10

Un’escursione a piedi organizzata per tutti gli innamorati aspettando il giorno di San Valentino!

Accompagnati da una guida ambientale, attraverseremo la Pineta Ramazzotti fino ad arrivare alla foce del Torrente Bevano: una zona naturale protetta piena di fascino e di silenzio.



Sarà l’occasione giusta per ascoltare i suoni della natura, in una stagione in cui gli animali possono godere della pace di questi luoghi. Raggiungeremo la torretta di avvistamento che si trova presso la foce, dove sarà offerto un brindisi da sorseggiare contemplando il mare d’inverno.



Lunghezza percorso: 10 km



Biglietti:

Quota di partecipazione € 15

Bambini 0-5 anni gratuiti

Biglietti online: https://bit.ly/3ZSs4IO



Il biglietto include:

– binocolo

– guida ambientale

– brindisi



Durata: 3 ore



Per informazioni: 0544 528710 – natura@atlantide.net



Gallery

Il ritrovo è al parcheggio del Viale guido del Duca, Lido di Dante (RA) presso il Camping Ramazzotti.