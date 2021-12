Brindisi, cenoni e musica: si festeggia il Capodanno in piazza con i Moka Club

Il 31 dicembre arriva il giorno tanto atteso di saluto al 2021 e ci si prepara ad accogliere il nuovo anno nel migliore dei modi. In piazzetta Pisacane a Cervia l’atmosfera si scalda fin dalla prima serata con aperitivi, degustazioni e brindisi di saluto al 2021 e di benvenuto al nuovo anno. In piazza Garibaldi in attesa dell’arrivo del 2022 dalle 22.00 ci si scalda con il grande live dei Moka Club. Sulla pista di ghiaccio si potrà pattinare fino a notte tarda.

Gli ingressi saranno soggetti a controllo di super green pass e sarà necessario indossare correttamente la mascherina come da norme vigenti. Per info e prenotazioni IAT Cervia 0544 974400,0544 977194, iatcervia@cerviaturismo.it.

Ai magazzini del sale si svolgerà il grande cenone di San Silvestro nell’ambiente suggestivo della realtà storica e magica e fra le mura secolari dell’antico deposito del sale. Una doppia scelta fra menù di terra e di mare, dall’antipasto al brindisi di mezzanotte, con specialità della tradizione locale e prelibatezze della cucina internazionale (per info e prenotazioni: perte@pertecatering.it 337 619111).

E per festeggiare l’arrivo del nuovo anno il primo gennaio partirà il concerto itinerante della banda cittadina, che si sposterà su tutto il territorio comunale a partire dalle 7.30 con la sfilata a Savio, Castiglione, Cannuzzo, Pisignano e Montaletto per augurare a tutti un felice anno nuovo. In piazza Garibaldi, la banda si esibirà alle 12.00. Alle 16.00 al teatro “Walter Chiari” Lions Club Cervia organizza Cin Cin in musica il tradizionale concerto degli auguri di inizio anno mentre alle 17.15 dalla torre San Michele partirà la Fiaccolata dei Camminatori, organizzata dall’associazione Bella Italia, che illuminerà i luoghi più suggestivi di Cervia e Milano Marittima in segno di buon augurio.

In piazza il 1° gennaio alle 18.00 nella tenda del Petit Cabaret 1924 si festeggia il nuovo anno con brindisi, melodie Jazz swing e Charlestone e gli spettacoli di maghi, acrobati, giocolieri, equilibristi, diplomati nelle migliori accademie di circo contemporaneo d’Europa, che offriranno un’esperienza emozionale unica coinvolgente e rigenerante.