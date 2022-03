Brisighella celebra l'8 marzo: il calendario degli eventi in programma

Prezzo non disponibile

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Donna, i riflettori si accenderanno sulla ormai storica e sempre attesissima esposizione collettiva di opere create dalle artiste del territorio -Brisighellesi e non - a testimonianza di quanto vasta e variegata possa essere anche in ambito locale la produzione nel campo dell’arte.

In attesa che le porte della Galleria d’Arte Comunale possano riaprirsi in sicurezza, le vetrate dello spazio espositivo diventeranno una vetrina privilegiata per quanti vorranno confrontarsi e condividere gli interessi delle artiste che, con questa iniziativa, hanno occasione di mostrarsi al pubblico.

La mostra, proposta dagli Assessorati alla Cultura ed alle Pari Opportunità del Comune di Brisighella in sintonia con le iniziative pensate nell'ambito dell'Unione della Romagna Faentina, rimarrà allestita da sabato 5 marzo a domenica 3 aprile.

Sempre nell’ambito delle iniziative organizzate per la Festa della Donna, domenica 6 marzo alle ore 17.00 nel Foyer del Teatro Pedrini in via Naldi 2 all’interno della Residenza Municipale, si terrà la presentazione del libro “Le crepe gentili”, ultima raccolta di poesie di Aurea Bettini, scrittrice brisighellese, cofondatrice e organizzatrice dell'Associazione Indipendent Poetry di Faenza.

In seguito, alle ore 18.00 circa, alla presenza delle autorità e delle artiste, nell’area antistante la Galleria d’Arte Comunale (Via Naldi 6) sarà inaugurata la mostra d’arte “Fuori dall’ombra. Care donne, ripartiamo da noi”.

Ricordiamo che per accedere alla presentazione del libro è necessario essere muniti di Green Pass rafforzato e indossare la mascherina.

Info: Servizio Cultura 0546.994405