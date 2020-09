"Brisighella misteriosa": narrazioni e apericena

Brisighella con i suoi 3 colli (un numero magico) offre ai suoi visitatori il suo antico borgo medievale… Bello da vedere, ma che nasconde strani angoli oscuri e molte storie da raccontare. Si narra che qui venne scritto il PICATRIX, uno dei più antichi testi esoterici. All’imbrunire, seguiremo idealmente le pagine di questo libro, percorrendo un cammino ad anello, in cui un narratore misterioso vi racconterà storie e leggende su questa cittadina, per momenti di grande suggestione.



Per rendere più frizzante il giro, prima della partenza gusteremo un buon apericena all’Osteria della Fonte.

- GIORNO 12 settembre

- INIZIO APERICENA 19,00 (ritrovo ore 18.45)

- A SEGUIRE PARTENZA PER IL TOUR

- QUOTA: € 20,00 comprensivo di percorso narrato e apericena

- Guida escursionistica ambientale: Danio Miserocchi, Guida turistica Sofia Vicchi

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: contattare Stefano Baiocchi tramite:

– messenger:: https://www.facebook.com/stefano.baiocchi.7

– messaggio WhatsApp: 329 201 5682



- LUOGO DI RITROVO: Partenza di Fronte a Palazzo Liverzani, via A. Metelli 2-4, Brisighella (RA)

- MAPPA RITROVO: https://bit.ly/ritrovoBrisighellaMIST

- DURATA 2 ore circa

- ABBIGLIAMENTO: scarpe comode da camminata e abbigliamento adatto all’orario (l’evento si concluderà dopo il tramonto).



CHI PARTECIPA DICHIARA IMPLICITAMENTE DI AVER LETTO E COMPRESO IL REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI-COVID 19

Info: https://www.mysteryleader.com/regolamento-anti-covid-19-per-il-partecipante/