Brisighella, per "Strade Blu" tocca a Marc Ribot con i Ceramic Dog

Ospitare Marc Ribot sui palchi del Festival è qualcosa che forse più si avvicina ad un “ritorno alla normalità”, dopo lo stranissimo e straniante anno appena trascorso. Farlo sullo stesso palco del primo concerto “in trasferta” del Festival, è la chiusura ideale di un perimetro fatto di confini ormai ventennali.

Così venerdì 16 luglio prossimo, a Brisighella, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Spada, fa tappa il tour europeo del progetto Ceramic Dog per presentare l’ultimo lavoro Hope, la risposta tesa di Ribot ai tanti mesi di pandemia. Un disco che corre dal punk al funk, dal flamenco al surf, senza dimenticare il rock'n’roll più autentico. Il tutto viene ben analizzato dalle menti creative dei tre protagonisti e offerto al pubblico in un cocktail unico capace di far immaginare una “storia alternativa”, quella stessa che sempre il leader presenta come un racconto dove le icone del punk Jello Biafra e Ian MacKaye fronteggiavano gruppi lounge no-wave a martedì alterni al Teaneck New Jersey Holiday Inn.

Abbiamo chiesto a Marc Ribot di presentare il nuovo lavoro: “Quando queste sessioni di registrazione sono iniziate nell'ultima settimana di maggio 2020, erano più di due mesi che non uscivo di casa per andare al di fuori del negozio di alimentari. Non avevo preso un taxi o la metropolitana. Avevo perso diversi amici a causa dell’emergenza COVID-19 e temevo che ne avrei persi altri, grazie alla mancata risposta del nostro aspirante dittatore/presidente, il cui deliberato abbraccio alle falsità ha causato decine di migliaia di vite, e ha anche ridotto la poca speranza rimasta per evitare la catastrofe del riscaldamento globale. Non vedevo i miei compagni da febbraio e sarebbe passato luglio prima di poterci finalmente riunire. Le nostre difficoltà non erano niente in confronto ad altre”… “Quando io, Ches e Shahzad abbiamo trovato il modo di registrare, siamo entrati nello studio separatamente, ci siamo seduti in stanze separate e isolate da cui non potevamo vederci, comunicando solo attraverso microfoni e cuffie. Siamo stati attenti a lavarci le mani: uno di noi aveva problemi respiratori, quindi i problemi sarebbero stati seri. Ci siamo ritrovati con due dischi di materiale, alcuni pubblicati su Bandcamp in ottobre nell'EP "What I Did on My Long Vacation", e la maggior parte della musica invece pubblicata qua”.

Venerdì 16 Luglio – ore 21.30

Brisighella (RA) @ Anfiteatro Spada

Ingresso € 10,00 + d.p.



Line up:

Marc Ribot: guitars, vocals, E-flat horn

Shahzad Ismaily: bass, keyboards, backing vocals

Ches Smith: drums, percussion, electronics, backing vocals



