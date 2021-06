Daniela Tedioli presenta il romanzo "Centoquattordici giorni"

Venerdì 18 giugno alle 20,45 presso la chiesa dell'Osservanza a Brisighella viene presentato “Centoquattordici giorni” romanzo di Daniela Tedioli, edito da Capire Edizioni. Franco Palmieri, attore, regista, scrittore, dialogherà con l'Autrice. Durante la serata ci saranno alcuni momenti musicali a cura di amici. Daniela Tedioli si presenta così: "Pentamamma e giornalista pubblicista. Sono nata a Faenza, in provincia di Ravenna, nel 1965. I cinque figli sono tutti maggiorenni e il tesserino da giornalista é ormai solo una medaglia dato che sono impiegata al Comune di Forlì, la città dove vivo. Ho lavorato per l’Ausl della Romagna allo sportello Cup, fatto questo di cui mi glorio moltissimo, almeno quanto del tesserino e delle origini ravennate. Alcuni dei volti di là dal vetro mi hanno colpita e ne scrivo qui, spesso di notte: è il momento buono per scrivere o infornare una ciambella. O entrambe le cose: a colazione i biscotti non bastano mai. Sport estremi: mettere il piede giù dal letto alla mattina".

