Sapori tipici e raffinati alla Sagra dell’ulivo e dell’olio

Gran finale per le sagre novembrine di Brisighella. Domenica 28 novembre arriva nel borgo medievale la “Sagra dell’ulivo e dell’olio”, che celebrerà i ricercati oli extra-vergine brisighellesi: il “Brisighello” (ai quali è stata assegnata la D.O.P.) e il raffinato “Nobil Drupa”. Dalle 8 esposizione e vendita dell'olio e di altri prodotti nei mercatini. Dalle 11 apertura dello stand gastronomico dove gustare piatti unici accompagnati dall'olio novello. Come per le altre sagre, non mancheranno nel borgo animazione con laboratori e giochi per famiglie e musica per tutti. Spazio anche alla cultura con l’apertura straordinaria in orario continuato dei musei: Rocca Manfrediana 10-16:30, Museo Ugonia 10-17. Ingresso con biglietto unico. Accesso consentito con green pass.