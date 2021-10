Gusto e tradizione alla Sagra della porchetta di mora romagnola

Domenica 17 ottobre, dalle 9 alle 20, torna nel borgo di Brisighella la Sagra della Porchetta di Mora Romagnola, evento giunto alla sedicesima edizione che mette in risalto uno dei prodotti più rappresentativi della collina faentina. Spazio a stand gastronomici, esposizioni e mercatini per raccontare le peculiarità di una produzione tipica come quella della carne di Mora Romagnola, suino nero autoctono di queste terre che, fino a qualche anno fa, rischiava l’estinzione. Alle 11.30 apre lo stand gastronomico, con menù a tema e distribuzione self service, dove la protagonista sarà la porchetta di Mora Romagnola. Ma in mattinata partono anche il mercatino dei prodotti tipici, l'esposizione di animali, musica e animazione.