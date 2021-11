Tutto il gusto della tradizione alla Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato

Indirizzo non disponibile

Tornano le sagre tra i colli di Brisighella. Domenica 14 novembre la protagonista della festa nel centro storico sarà la pera volpina, tipico frutto della Valle del Lamone, a cui sarà dedicata la “Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato”.

Le pere volpine, piccole, tonde e dure, erano un prodotto tipico della valle del Lamone, questo frutto dimenticato è stato riscoperto grazie a una sagra che dà la possibilità a tutti di poter riassaporare il gusto di un tempo.

Alle 8 la festa si apre con la mostra mercato allestita dai produttori dell'Appennino faentino. Presente anche un mercatino creativo. Alle 11 in via Fossa apre lo stand gastronomico con menù a tema fino alle 20. Nel borgo non mancheranno poi musica folk, giochi e animazioni.