Profumi e sapori d'autunno alla sagra “Sua maestà il tartufo”

Domenica 21 novembre la sagra “Sua maestà il tartufo” porterà nel centro storico di Brisighella il profumo inconfondibile del prezioso tubero, che verrà venduto e gustato abbinato ai piatti tipici della nostra tradizione.

Dalle 8 apertura della mostra mercato del tartufo a cura della Pro loco, con l'esposizione anche di altri prodotti tipici autunnali. Alle 11 in via Fossa apre lo stand gastronomico con specialità locali a base di tartufo che si potranno gustare fino alle 20.

Durante la giornata non mancheranno musica e animazioni nel borgo. Spazio anche per la cultura con l’apertura straordinaria in orario continuato dei musei (Rocca Manfrediana 10-16:30; Museo Ugonia 10-17). Ingresso con biglietto unico.