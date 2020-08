Un itinerario per scoprire gli scorci segreti di un pittoresco borgo romagnolo

Si tiene sabato 29 agosto una piacevole escursione in uno dei borghi più belli d'Italia, pittoresco e carico di storia, alla ricerca d vicoli segreti, scorci di natura e panorami al chiaro di luna: Brisighella.

Ritrovo alle 17.45 in Piazza Carducci a Brisighella per un itinerario che dal centro del borgo porta su fino alla Rocca Manfrediana, ad ammirare il Museo a cielo aperto del Monticino, percorrere il sentiero CAI 511, transitare sotto la Torre dell'Orologio e poi tornare indietro per concluddere l'escursione passeggiando lungo la via degli Asini.

Biglietto: euro 12,00 a persona / bambini metà prezzo fino a 15 anni. La quota comprende escursione con Guida Ambientale Escursionistica (Francesca Melandri) e Guida Turistica (Sofia Vicchi). Il pagamento avviene in contanti sul posto. Iscrizione obbligatoria: messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano) (NO sms, NO chiamate) oppure: - messenger: https://www.facebook.com/stefano.baiocchi.7

Lunghezza: 4 km. Durata: 3 ore e mezza (indicative)

Equipaggiamento: scarpe da trekking o ginniche, OBBLIGATORIA Torcia per il ritorno in notturna, abbigliamento adatto al periodo e all'orario. Necessario il rispetto della norma anti-Covid presente al seguente link: https://www.mysteryleader.com/regolamento-anti-covid-19-per-il-partecipante/