Brisighella, tanti gli appuntamenti di Natale in programma

Si rinnova l’atmosfera del Natale a Brisighella. A partire da domenica 11 dicembre, il borgo medioevale si animerà con musica, spettacoli ed eventi per tutta la famiglia.

L’appuntamento con “Luce di Natale”, evento organizzato dalla Pro Loco di Brisighella con il supporto del Comune e del Consorzio CON.AMI, si terrà quest’anno in due domeniche, l’11 e il 18 dicembre.

Domenica 11 appuntamento dalle 10.00 alle 20.00 all’Ex Convento dell’Osservanza con mercatini, mostre, musica, animazione, stand gastronomico e Food Truck. Nella stessa giornata visita alla Chiesa con gli Amici dell’Osservanza e Concerto Natalizio alle 17.00 con il tenore Pietro Picone e il pianista Andrea Ruscelli.

Domenica 18 dicembre a partire dalle 10.00 il centro storico di Brisighella sarà allietato da un colorato mercatino di Natale e una serie di iniziative per grandi e piccoli. Anche i negozi del centro saranno aperti per lo shopping delle feste, e presso la Galleria Comunale “La Manica”, in via Naldi 5, verrà attivato un temporary shop natalizio a cura di Fioriluna.

In Piazza Carducci verrà allestita la Casetta di Babbo Natale e il Parco Caduti di Nassiriya ospiterà l’esposizione dei pannelli decorati a tema natalizio dalle scuole dell’infanzia e primaria di Brisighella e Fognano.

Dalle ore 15.30, sempre in piazza Carducci, canti natalizi e non solo con il coro "Loading". Alle 16.30 premiazioni dei concorsi natalizi.

Per le 17.00 fissati invece il ritrovo e la partenza per la Fiaccolata dei Babbi Natale nelle strade del borgo e per i Colli, al seguito di uno zampognaro che al suono di una cornamusa guiderà la scia delle fiaccole. A tutti i partecipanti saranno consegnati un berretto rosso e una fiaccola. Protagonisti saranno ancora una volta i tre colli: il tragitto, illuminato dalle fiaccole, si svolgerà lungo i caratteristici camminamenti e porterà i partecipanti in prossimità della Torre dell'orologio e della Rocca per poi ridiscendere in centro storico e proseguire con i festeggiamenti.

Tra gli altri appuntamenti da non perdere, la presentazione del romanzo "Il Labirinto delle Nebbie" di Matteo Cavezzali, evento conclusivo della rassegna letteraria Cotidie Legere a cura di Elisabetta Zambon, in programma sabato 17 dicembre alle 20.30 presso il Refettorio dell'Ex Convento dell'Osservanza.

Imperdibili anche gli ultimi due concerti della rassegna “Controsensi” dell’Orchestra Corelli, presso il Foyer del Tetro Pedrini. Sabato 10 dicembre alle 18.00 "Genio e sregolatezza", con musiche di Mozart eseguite dall’Orchestra Corelli (J. Rivani, direttore), O. Rinaldi (arpa) e M. Ghetti (flauto).

Venerdì 23 dicembre alle 21.00 omaggio a Pasolini con "Prima di ogni altro Amore". Musiche di vari autori eseguite dal Trio Eccentrico (M. Ghetti flauto, A. Selva clarinetto, J.A. Gonzalez fagotto), testi e narrazione di M. Montanari.

Al Museo Ugonia è prorogata fino al 15 gennaio 2023 la mostra “Aprile è il mese più crudele - Natura morta/oggi/in Romagna”, che raccoglie le opere di una trentina di artisti provenienti dalla Romagna e dalla zona del ferrarese che si sono espressi nella rielaborazione di un tema classico: la natura morta. Presso il Museo sono visitabili anche la mostra permanente su Giuseppe Ugonia e la sezione permanente “Omaggio a Giuseppe Ugonia. Artisti romagnoli contemporanei”.

Durante le festività natalizie i musei osserveranno le seguenti giornate di apertura:

Aperti sabato e domenica, chiusi 25 dicembre e 1° gennaio 2023.

Aperti 8-9-24-26-31 dicembre 2022 e dal 5 all'8 gennaio 2023.

Museo Ugonia: 10.00-12.30/15.00-17.00.

Rocca Manfrediana: 10.00-12.30/14.30-16.30.

Presso le cantine di Palazzo Frontali in via Roma 3/a è ancora possibile visitare la mostra retrospettiva dedicata al pittore brisighellese Domenico Dalmonte, sabato, domenica e festivi, dalle 15.00 alle 19.00.

Ingresso con biglietto unico Rocca e Museo Ugonia 3,00 euro. Torre dell’Orologio ingresso gratuito.

Per informazioni Ufficio Cultura: 0546 994405 o Pro Loco di Brisighella: 0546 81166.