A Brisighella arrivano i ciclisti della Settimana Internazionale "Coppi e Bartali"

Venerdì 22 marzo Brisighella ospiterà la quarta tappa della “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, la celebre corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge sulle strade dell'Emilia-Romagna ogni anno nel mese di marzo. La gara parte il 19 marzoda Pesaro, con due tappe tra Riccione e Sogliano sul Rubicone prima dell'arrivo della carovana a Brisighella, per una tappa articolata su due circuiti.

Il primo, che sarà affrontato per tre volte, misura 36,9 km ed è caratterizzato dalla salita del Monticino, che sarà affrontata immediatamente dopo il passaggio sulla linea del traguardo posto nella centralissima Piazza Marconi a Brisighella. Questa può essere considerata una piccola anticipazione del Tour de France, che vedrà la seconda tappa transitare proprio su questa salita. Al termine del terzo giro, quando mancheranno 41,2 km al traguardo, gli atleti in gara dovranno percorrere due giri del circuito più breve che presenta sempre la stessa salita del Monticino, ma anche un'altra asperità da non sottovalutare: il valico di Rio Chiè.

La tappa brisighellese è realizzata grazie al supporto di Cab "Terra di Brisighella", Consorzio Olio DOP Brisighella, Con.Ami nell'ambito del progetto "Terre e motori" e Coldiretti Ravenna. Il Velodromo Servadei di Forlì, sabato 23 marzo, incoronerà invece il vincitore dell’edizione 2024 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali al termine dell’ultima tappa che prenderà il via, come da tradizione, da Piazza Saffi.