Brisighella, un fine ottobre denso di appuntamenti tra sagre, camminate ed Halloween

Un fine ottobre brisighellese ricco di eventi con arte, feste e sagre. Domenica 23 ottobre si terrà la 18a Sagra della Porchetta di Mora Romagnola, mentre domenica 30 ottobre sarà la volta della 22a Sagra dell’Agnellone e del Castrato. Durante entrambe le giornate, dalle 9.00 alle 20.00, sarà attivo lo stand gastronomico e si potrà passeggiare tra bancarelle di prodotti tipici, con degustazioni, musica e animazione.

Domenica 30 ottobre in programma anche l’edizione 2022 della “Camminata tra gli ulivi”, organizzata da Città dell’Olio in collaborazione con la Pro Loco di Brisighella e CAB Terra di Brisighella, lungo il Sentiero dell’Olio. Al termine della passeggiata è prevista una degustazione guidata. Per info e prenotazioni: commerciale@brisighello.net - 0546 81103.



Lunedì 31 ottobre torna la grande Festa di Halloween, organizzata da Pro Loco Brisighella in collaborazione con un gruppo giovani di Brisighella. Dalle 18.30 alle 23.30 le strade del centro storico di Brisighella si movimenteranno con spettacoli, animazioni, mercatini e food truck. Dalle ore 23.30 after party con DJ set all’Ex convento dell’Osservanza.

Sabato 22 ottobre inaugurerà alle ore 18.00 la nuova mostra d’arte presso il Museo Ugonia, dal titolo “Natura morta/oggi/in Romagna”, a cura dell’Arch. Franco Bertoni. La rassegna espositiva raccoglie una trentina di artisti provenienti dalla Romagna e dalla zona di Ferrara, che si sono espressi nella rielaborazione di un tema classico: la natura morta.

Fino a domenica 23 ottobre i Musei brisighellesi seguiranno i seguenti orari di apertura:

Rocca Manfrediana: venerdì 15.30-17.30; festivi e prefestivi 10.00-12.30, 14.30-17.30.

Museo Ugonia: festivi e prefestivi 10.00-12.30, 15.00-18.00

Torre dell'Orologio: festivi e prefestivi 14.30-17.30

In seguito, gli orari di apertura saranno:

Rocca Manfrediana e Torre dell’Orologio: venerdì 28 ottobre 14.30-16.30. Da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre compreso 10.00-16.30. Dal 2 novembre fino al 31 marzo chiuse dal lunedì al venerdì, aperte festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Museo Ugonia: da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre compreso: 10.00-12.30 e 15.00-17.00. Dal 2 novembre fino al 31 marzo chiuso dal lunedì al venerdì, aperto festivi e prefestivi: 10.00-12.30 e 15.00-17.00.

Ingresso con biglietto unico Rocca e Museo Ugonia: 3 euro. Torre dell’Orologio ingresso gratuito. Per informazioni Ufficio Cultura: 0546 994405. Pro Loco di Brisighella: 0546 81166