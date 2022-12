“Brividi sotto l’Albero”: Jacopo Tampieri legge Eraldo Baldini

Allo Spazio Culturale Scambiamenti di Cervia ci si avvicina al Natale in un modo originale. Giovedì 22 dicembre alle 20.30 si terrà “Brividi sotto l’Albero”, lo spettacolo di Jacopo Tampieri.

Tampieri è nato e cresciuto in Romagna (prima a Imola e poi a Cervia) coltivando la passione per le materie umanistiche parallelamente a quelle per la musica e soprattutto per il teatro. Diplomatosi presso l’Accademia Teatrale Veneta, ha completato la sua formazione in Emilia ed in Lombardia, ritornando recentemente a Cervia. Scambiamenti ha raccolto il suo progetto di letture a tema, che verterà prevalentemente sulle opere del re del “gotico rurale”: il russiano Eraldo Baldini.

Il risultato sarà una serata a metà tra reading e recitazione teatrale, che terrà incollati gli spettatori alla sedia avventurandosi in atmosfere gotiche e fantastiche, senza perdere di vista il Natale alle porte. L’evento si terrà presso la sede di Scambiamenti a Cervia, in via Ippolito Nievo 2.

L’ingresso sarà gratuito, mentre la prenotazione non è obbligatoria ma consigliata. Negli orari di apertura dello spazio culturale si può contattare via Whatsapp il 3382196514 sia per riservare un posto.