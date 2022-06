Buffi personaggi e clownerie con "L’omino del pane e l’omino della mela"

Primo appuntamento, lunedì 4 luglio alle ore 21.15, con l’edizione 2022 della tradizionale rassegna estiva Teatro Ragazzi nella Molinella, in Piazza Nenni a Faenza. Ad aprire il cartellone sarà la compagnia I Fratelli Caproni con L’omino del pane e l’omino della mela, uno spettacolo di teatro d’attore, mimo e clownerie ideato, scritto, interpretato e diretto da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti.

Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di preparare un lauto pasto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro realizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela… come faranno i nostri cuochi a preparare un pasto per tutti? Così, tra una ricetta un po’ speciale e divertentissimi numeri di clownerie, i due iniziano un viaggio fantasioso all’interno dei cibi, fino ad entrare nel pane dove incontrano un buffo omino - l’Omino del pane appunto - che abita nella pagnotta e che non vuole saperne di farsi affettare. Tra gag e pantomime, musiche divertenti e interazioni con il giovane pubblico, i due cuochi-clown scoprono che questi magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane, in tutti i frutti, in tutti i cibi più strani e accompagnano i bambini nel mondo del cibo alla scoperta dei mille segreti contenuti in tutti gli alimenti.

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni.