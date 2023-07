"Burattini alla Riscossa" al Coja Blue di Casalborsetti

Burattini alla Riscossa 2023 prosegue con un doppio appuntamento tra Coja Blue di Casalborsetti e Piazza San Francesco a Ravenna. Protagonisti Alberto De Bastiani e L'Aprisogni. Tutti gli spettacoli di Burattini alla Riscossa sono a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai 3 anni di età. La Fata Tirovina, è una fata cattiva, insomma, una strega, ma è ormai vecchia e i suoi incantesimi malvagi non funzionano più, così deve pensare qualche altro sortilegio per rovinare la vita alla figlia del Re. Ricorre all’aiuto di due briganti pasticcioni, di un uccello del malaugurio. L’aiuto maggiore dovrebbe arrivare dalle risposte dello specchio magico, ma questi si è aggiornato e la strega non riesce a connettersi. La perfida Tirovina si rende conto così di essere vecchia, superata e di non saper stare al passo con il tempo che vive di tecnologie in continua evoluzione e di prodotti genuini, biologici, certificati. Altro che mela avvelenata! Nata dalla collaborazione con il poeta Giovanni Trimeri, nel ricordo e nell’insegnamento delle più belle fiabe dei fratelli Grimm, la storia si snoda tra colpi di scena e gag della ricca tradizione del teatro di burattini. Una storia con i vestiti della tradizione, ma il ritmo e le complessità della vita di oggi, in cui perfino i briganti hanno aggiornato le loro richieste di riscatto aggiungendo, al “solito” malloppo in oro, anche dei particolari beni di consumo.

venerdì 21 luglio 2023 – ore 21.15

Coja Blue – Via delle Gardenie, 25 – Casalborsetti (RA)

Alberto De Bastiani

La bella Fiordaliso e la strega Tirovina