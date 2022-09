Burattini alla Riscossa: due appuntamenti pomeridiani

Doppio appuntamento per la rassegna Burattini alla Riscossa, che sabato 1 e domenica 2 ottobre vedrà protagonista Massimiliano Venturi con il nuovo spettacolo Sganapino medico per forza ai Giardini Speyer di Ravenna e con il classico Burattini Gran Varietà a Santerno.

Sabato 1 ottobre, ore 16, ai Giardini Speyer va in scena Sganapino medico per forza. L'ingenuo Sganapino è il protagonista di una nuova avventura, che lo vedrà destreggiarsi suo malgrado con una tanto sconosciuta quanto misteriosa professione, quella di medico. Un susseguirsi di buffe situazioni e divertenti accadimenti, in compagnia dei tanti personaggi della tradizione, animati da uno spirito intraprendente e impavido. Con le immancabili bastonate e le dinamiche tipiche della commedia dell'arte, lo spettacolo è basato su di una messinscena dinamica e coinvolgente, in grado di divertire, coinvolgere e appassionare il pubblico di tutte le età.

Domenica 2 ottobre, ore 16, nel cortile parrocchiale di Santerno spazio a Burattini Gran Varietà. Tra burattini, marionette e figure di ogni genere e sorta, Fagiolino, Sganapino e le altre maschere della tradizione sono al centro di un’ora di intrecci, di risate e lazzi in cui vengono trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare ed alle sonore bastonate che impartiranno ai propri avversari.