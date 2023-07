"Burattini alla Riscossa" in scena in piazza San Francesco

Burattini alla Riscossa 2023 prosegue con un doppio appuntamento tra Coja Blue di Casalborsetti e Piazza San Francesco a Ravenna. Protagonisti Alberto De Bastiani e L'Aprisogni. Tutti gli spettacoli di Burattini alla Riscossa sono a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai 3 anni di età.

La messinscena della classica fiaba fa leva su elementi che la creatività dei due autori hanno individuato tra le righe della narrazione: a dire la verità, porcelli e umani si somigliano. Inizia lo spettacolo, ma una rumorosa signora si impossessa del palco e con un carretto inizia a pubblicizzare la sua merce. Dapprima tenta di rifilare al pubblico i suoi “introvabili articoli”, poi i porcellini la coinvolgono nelle loro beghe e non la mollano più. Le casette sono sempre tre, ma rivestono funzioni diverse dalle originali. Il tenebroso lupo Malachia, incubo dei sogni porcelleschi, si scontra con la diabolica creatività di porcel Timoteo. Alla fine dobbiamo fargli perfino da dentisti e da garanti dei suoi diritti. Ma come va a finire?... Bene naturalmente! Vedere per credere!

martedì 25 luglio 2023 – ore 21

Piazza San Francesco – RAVENNA

L'Aprisogni

I tre porcellini

INFO: 389 1551656

Il programma completo è su www.burattini.info