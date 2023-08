Burattini alla Riscossa si chiude con il suggestivo spettacolo "Invisible Emotion"

La programmazione di Burattini alla Riscossa 2023 del Coja Blue di Casalborsetti si chiude venerdì 25 agosto, ore 21.15, con il suggestivo spettacolo Invisible Emotion, di Teatro Lunatico. Tutti gli spettacoli di Burattini alla Riscossa sono a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai 3 anni di età.

Invisible Emotion è uno spettacolo senza parole dove la clownerie, la magia, l’illusionismo e tante altre sorprese si alternano in un ritmo frenetico e coinvolgente, lasciando a bocca aperta grandi e piccoli. Un lavoro che indaga i confini del teatro di figura, dove grandi protagoniste saranno forme apparentemente inanimate come le bolle di sapone, che si animeranno e prenderanno vita come attori in scena: prima piccole, poi grandi e via via giganti, le bolle varcheranno il confine del palcoscenico. Uno spettacolo sorprendente al contempo comico e poetico adatto a tutta la famiglia.