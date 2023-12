"Burattini alla Riscossa" torna con 4 spettacoli per il periodo natalizio

Indirizzo non disponibile

Il Natale 2023 porta con sè una novità, ovvero un'edizione speciale della rassegna "Burattini alla Riscossa", che si terrà in quattro frazioni del ravennate dal 9 al 28 dicembre. Protagonisti sono Atuttotondo, I Burattini di Mattia e I Burattini di Massimiliano Venturi (con due spettacoli). L'ingresso è sempre gratuito e gli spettacoli sono adatti a tutti, a partire dai 3 anni di eta?.

Il programma

Sabato 9 dicembre, ore 16.30, alla Casa del Popolo di Torri di Mezzano va in scena lo spettacolo di Atuttotondo "Paggio e Paggetto… Natale perfetto!". Il Paggio Giullare, erede dei rinomati Clerici Vagantes, uno spettacolo di alchimie, giocolerie, trampoli acrobatici, pupazzi, fuoco e comicità!

Sabato 16 dicembre, ore 16.30, al Bar Arci di San Pietro in Trento (via Taverna 140) I Burattini di Mattia mettono in scena "I tre servi alla prova". Il Dottor Balanzone, noto e stimato avvocato, ha deciso di concedere una giornata di riposo e di svago a sé e i suoi servi...

Domenica 24 dicembre, ore 16.30, a Mandriole, in Piazza 2 agosto 1980 ci sono I Burattini di Massimiliano Venturi con "Natale in casa burattini". Un’ora di intrecci, di risate e lazzi in cui i protagonisti del teatrino dei burattini rivivranno alla propria maniera memorie e storie del territorio locale.

Giovedì 28 dicembre, ore 16.30, nella Sala Tamerice di Castiglione di Ravenna tornano i Burattini di Massimiliano Venturi con "Sganapino e la lotteria di capodanno". L’arte dei burattini di cui Massimiliano Venturi è interprete affonda le radici nella tradizione riportandola all’oggi.