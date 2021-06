Burattini in rete: torna la rassegna di spettacoli che unisce tutta la Regione

Presentata la programmazione estiva del progetto Burattininrete ER, che unisce tre rassegne di teatro di figura nelle provincie di Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Forlì-Cesena. Una programmazione di spettacoli dedicati alle famiglie che copre i tre mesi estivi con un totale di 102 appuntamenti, coinvolgendo 34 compagnie italiane di Teatro di Figura e abitando le piazze di 38 diversi comuni.

Il progetto di connessione culturale Burattininrete ER nasce nel 2020 per integrare le programmazioni estive di tre realtà dall’esperienza pluridecennale e diversificata nell’ambito della promozione della Figura; il progetto, infatti, riunisce le tre rassegne Baracca e Burattini, organizzato da Associazione 5T nella provincia di Reggio Emilia, Burattini & Figure organizzata da Teatro del Drago nelle provincie di Ravenna e Forlì-Cesena e Burattini d’estate, a cura di I Burattini della Commedia nella provincia di Modena.

Queste le parole condivise da Linda Eroli (Associazione 5T), Roberta Colombo (Teatro del Drago) e Elisabetta Della Casa (I Burattini della Commedia): "Burattininrete ER è un progetto che ha preso il via lo scorso anno ma che in realtà porta a contributo esperienze e competenze sul territorio emiliano romagnolo radicate e longeve, ma anche confronto e collaborazioni di lunga data. Un anno decisamente anomalo e difficile in cui abbiamo deciso che fosse importante dare un impulso vitale e in controtendenza rispetto a quanto stesse accadendo, consapevoli che attraverso il nostro lavoro di diffusione culturale sul territorio potessimo contribuire a superare il disagio del primo lockdown. Abbiamo avuto testimonianza concreta e diretta di quanto non aver desistito fosse riconosciuto dalle famiglie e dai cittadini che frequentano le nostre rassegne e festival. Abbiamo potuto toccare con mano quanto il teatro possa essere un'occasione di riappropriazione di spazi e di benessere per la comunità. L'idea di fare rete è stata quindi rafforzata, così come è stata rafforzata la nostra alleanza con i territori e con le amministrazioni che insieme a noi hanno scelto di investire sul teatro. Quest'anno ci presentiamo quindi sempre con un alto grado di difficoltà, ma con un'esperienza e una consapevolezza che il nostro lavoro è percepito diffusamente come un valore e sostenuto dal territorio".

Gli spettacoli in provincia di Ravenna

Venerdì 16 luglio ore 21:00 Casola Valsenio (RA) – Piazza Sasdelli

IL DRAGO A SETTE TESTE - Pupi di Stac

Sabato 24 luglio ore 21:00 Casola Valsenio (RA) – Piazza Sasdelli

IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO PASTORE E GUERRIERO – Teatro del Drago

Martedì 10 agosto ore 21:00 Bagnacavallo (RA) – Chiostro dell’ex Convento di S.Francesco

FIABE AL TELEFONINO – Tieffeu

Venerdì 27 agosto ore 21:00 Bagnacavallo (RA) – Chiostro dell’ex Convento di S. Francesco

DANTE 3021- All’InCirco Teatro

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito con prenotazione obbligatoria.