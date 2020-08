Burattini in scena con "Il Castello di Tremalaterra"

Nuovo appuntamento dedicato alle famiglie lunedì 17 agosto all'arena del Museo Classis: sono ospiti i burattini veneti della compagnia L’Aprisogni, con lo spettacolo "Il Castello di Tremalaterra", per la regia di Cristina Cason e l’interpretazione di Paolo Saldari, autore anche del testo.

Uno spettacolo di burattini che si snoda fra incantesimi e misteri comici per raccontare la storia della Bella Rosina innamorata. Il suo fidanzato Alphonso De Maria Gonzales y Gonzales finalmente è venuto a chiederla in sposa. Tutti i suoi sogni si realizzeranno: castelli, ville, gioielli, feste e l’amore di Gonzales Alphonso che tratta con la vecchia Sidonia, brutta e tirchia madre di Rosina, le condizioni “economiche” del matrimonio. Potenze malefiche e forze infernali però vanno preparando il loro piano. L’oscuro mago di Tremalaterra, col favore della notte, si introduce in casa e, aiutato dal proprio riluttante servo Ernesto, rapisce Rosina.

Inizio spettacolo ore 21. Biglietto unico €7, Bambini €5.