Burattini in scena con “Il rapimento del principe drago”

Venerdì 28 luglio nuovo appuntamento con la rassegna regionale Burattini e figure, inserito nel programma de L’estate di CittaAttiva. Il Teatro del drago/Famiglia d’arte Monticelli e CittAttiva aspettano bambini e genitori ai giardini Speyer, lungo il viale della stazione, per una serata all’insegna del divertimento e della convivialità. L’appuntamento è previsto per le 19:30: unico compagno un bel telo da pic-nic e, a discrezione di ogni famiglia, un piatto preparato a casa, perchè le stoviglie saranno offerte grazie al progetto Stoviglioteca del Comune di Ravenna. Si cenerà così tutti insieme, aspettando l’inizio, alle 21, dello spettacolo di burattini tradizionali “Il rapimento del principe drago”, della compagnia ravennate Teatro del drago/Famiglia d’arte Monticelli, con Mauro e Andrea Monticelli. Questo spettacolo ha superato le 3000 repliche ed è stato tradotto in spagnolo, francese e inglese. All’estero è stato rappresentato in quasi tutti i paesi dell’Unione europea, in Tunisia e in Libia, in Texas, in Giappone (Asia), diffondendo la cultura italiana nel mondo.