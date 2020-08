Burattini in scena con le "Arlecchinate" di Paolo Rech

La quattordicesima edizione della rassegna itinerante Burattini alla Riscossa proseguirà fino al 10 ottobre. L'avvio della seconda parte del cartellone è previsto per venerdì 21 agosto, con un doppio appuntamento tra la città e la riviera. Alle ore 21.15 al Bagno Coya Beach di Casalborsetti sarà protagonista il burattinaio Paolo Rech, della compagnia bellunese Bambabambin, che presenterà lo spettacolo Arlecchinate.

Il protagonista è appunto Arlecchino, che accompagnato dagli amici della Commedia dell’Arte porteraà al seguito un bagaglio di sketch tratti dalla tradizione italiana, che daranno vita ad uno spettacolo di grande impatto comico, con dialoghi e ritmo incalzanti. In realtà tutto sarà imbastito su un colpo di scena, perchè Arlecchino, che dovrebbe presentare lo spettacolo, al momento decisivo non si troverà. Il burattinaio lo scoprirà tra i tendaggi del teatrino e lo spingerà a fare il suo dovere. Comincierà così un’avventura che lo vedrà coinvolto in una serie di peripezie per sfuggire agli inganni di Brighella, ai morsi del suo cane, alle cure del dottor Balanzone, al braccio della legge ed alla morte.

L'ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni.