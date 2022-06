Burattini in scena con lo spettacolo cult "Il Rapimento del Principe Carlo"

Continua la programmazione di Burattini e Figure. Rassegna di Teatro di Figura in Romagna a cura di Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli. Sabato 2 luglio alle 21 in Piazza Sasdelli secondo appuntamento della rassegna a Casola Valsenio, con Il rapimento del Principe Carlo, un mirabile esempio di commedia burattinesca dell’Emilia-Romagna ideato e diretto da Mauro Monticelli e da Andrea Monticelli. Questo spettacolo ha superato le 3000 repliche ed è stato tradotto in spagnolo, francese ed inglese.

“Il Rapimento” è ispirato ad un vecchio canovaccio della metà del XIX secolo. Protagonista Fagiolino Fanfan con il suo inseparabile amico Sandrone Spavirone. Una sapienza arcaica e una grande velocità d’azione rendono più che mai attuale e coinvolgente questa trama. Si racconta di un vecchio re a cui è stato rapito il figlio. Viene così dato ordine ai servi e ai soldati di andare a cercare il Principe Carlo in tutte le terre del regno. Alla ricerca parte anche Fagiolino aiutato dai consigli della vecchia Fata Circe (“Ciuciafurmighe”). L’eroe del Teatrino lo trova nel Bosco della Rogna, nelle mani del terribile e potente brigante Spaccateste e del suo Gigolante. Riuscirà Fagiolino a sconfiggere i cattivi e riportare sano e salvo il Principe Carlo a suo padre, il re? Ingresso gratuito.