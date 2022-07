Burattini, Massimiliano Venturi presenta il nuovo spettacolo "Sganapino medico per forza"

Sono i suggestivi spazi della Vecchia Pesa di Classe a ospitare l’anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Massimiliano Venturi, Sganapino medico per forza, lunedì 11 luglio, ore 21, nell’ambito della rassegna Burattini alla Riscossa. Partendo dal patrimonio drammaturgico del teatro dei burattini tradizionale, con riferimenti alla letteratura colta e ai repertori popolari, Venturi porta in scena un programma sempre nuovo e differente di sketch e situazioni, debitamente rivisitate e attualizzate, calando lo spettatore in un'atmosfera senza tempo, con divertimento assicurato per il pubblico di ogni età.

L'ingenuo Sganapino è il protagonista di una nuova avventura, che lo vedrà destreggiarsi suo malgrado con una tanto sconosciuta quanto misteriosa professione, quella di medico. Un susseguirsi di buffe situazioni e divertenti accadimenti, in compagnia dei tanti personaggi della tradizione, animati da uno spirito intraprendente e impavido. Ingresso libero.