Burattini, un'estate ricchissima di appuntamenti tra Ravenna e Cesena

Marionette e Burattini tornano nelle sere d’estate da giugno ad agosto, nelle piazze e nei parchi delle città con il loro carico di humor, gioia e libertà! Burattini e Figure festeggia quest’anno il suo 25esimo compleanno in compagnia di tanti artisti/artigiani italiani provenienti da Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Emilia Romagna e ospite d’eccezione il marionettista macedone Alex Mihajlovski con il suo straordinario spettacolo Mr Barti. Dal 1998, anno della sua prima edizione, la manifestazione è cresciuta, coinvolgendo nuovi comuni e comunità e, anche per l'estate 2023, l’amore per il teatro dei burattini e delle marionette trova ospitalità in 10 comuni di due province della terra di Romagna: le province di Ravenna e Forli-Cesena. Dal gennaio 2020 la rassegna fa parte di Burattininrete ER, il primo network estivo emiliano romagnolo che riunisce in un unico cartellone oltre 100 spettacoli e quattro province (Modena e Reggio Emilia, oltre alle citate Ravenna e Forlì-Cesena) grazie al sodalizio tra Associazione 5T (Reggio Emilia), I Burattini della Commedia (Modena), e Teatro del Drago (Ravenna) attraverso le rispettive rassegne estive “Baracca e Burattini”, “Burattini d’Estate” e appunto “Burattini e Figure”.



Burattini e Figure è un progetto di spettacolo dal vivo del Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, in collaborazione e con il contributo dei Comuni ospitanti, la Regione Emilia Romagna, il MIC e per la prima volta con il supporto di uno sponsor privato: Famila.

La rassegna, totalmente ad ingresso gratuito, ha la particolarità di unire esigenze di spettacolo diverse, dovute sia ai luoghi (piazze, giardini, sagrati, parchi) che alle tematiche (riuso urbano, inclusività, fragilità) in un grande evento estivo unitario; un programma dai molteplici sguardi che accoglie alcune fra le migliori compagnie nazionali ed internazionali di teatro di figura con una diversità di generi e di linguaggi: dai burattini classici alle marionette a filo, da spettacoli di narrazione al teatro di figura contemporaneo.

A fare da cornice agli spettacoli, la scelta delle location che tiene conto delle caratteristiche architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei vari luoghi, con l’obiettivo di valorizzare i territori in una ottica di sviluppo culturale, sociale e turistica.

24 spettacoli, dal 27 giugno al 31 agosto, animeranno i luoghi più affascinanti della Romagna, in una rassegna itinerante di qualità di Teatro di Figura tra borghi e frazioni, tra mare e collina, per la gioia di tutta la famiglia e di un pubblico itinerante che, calendario alla mano, potrà seguire gli eroi del teatrino nelle loro comiche e tragiche peripezie.

Apre il sipario il comune di Bagnacavallo, il 27 giugno, per proseguire a San Mauro Pascoli, Gatteo mare, Gambettola, Ravenna, Borghi, Longiano, Savignano sul Rubicone, Riolo Terme, Montiano.

Tra le compagnie ospiti: Teatrino dell'Es, I burattini della Commedia, Compagnia Vladimiro Strinati, Ortoteatro, Pupi di Stac, La Bottega Teatrale, Compagnia Barbariccia, Granteatrino Casa di Pulcinella, All'InCirco Teatro, I burattini della Commedia, Il Cerchio Tondo, Teatro delle dodici lune, Teatro del Drago/Famiglia d'Arte Monticelli.

E come anticipato l'artista macedone Alex Mihajlovski, con la sua marionetta Mr Barti , uno dei grandi protagonisti della 48esima edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! (22-28 Maggio 23).

Si ringraziano inoltre per la preziosa collaborazione le numerose associazioni locali a sostegno della manifestazione fra cui CittAttiva, Villaggio Globale, Cittadini del Pianeta.

Burattini e Figure ha il patrocinio di UNIMA (Unione internazionale della marionetta) e di ATF (Associazione Teatri di Figura)

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21 e sono ad ingresso gratuito.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.teatrodeldrago.it, sul sito dei singoli comuni e sulle pagine Facebook e Istagram Burattini&Figure.

Info line: Teatro del Drago 392 6664211 e burattiniefigure@gmail.com



Il calendario

Inaugura la produzione “Il rapimento del Principe Carlo” del Teatro del Drago/Famiglia d'Arte Monticelli di Ravenna, ospite martedì 27 maggio di “Bagnacavallo d'estate di martedì”, in collaborazione con Bagnacavallo fa centro, in Piazza del Carmine. Uno spettacolo di burattini classici che ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra cui:

-Premio Nazionale al miglior burattinaio dell’anno “Campogalliani d’oro”, Gonzaga (MN), 1984

-1° Premio “Marionetta d’oro”- MIttelfest Cividale- Valli del Natisone, 1984

-1° Premio- Children Movie and Theatre Festival- Festival del Cinema e Teatro per ragazzi, Giulianova (Teramo), 2005

-1° Premio Fauno d'Oro SILVANO D'ORBA (AL), 1994 e 2007

Il Giardino di Casa Pascoli, a San Mauro Pascoli, ospiterà due appuntamenti: Ecomonsters Puppet Show della compagnia All'InCirco Teatro (giovedì 6 luglio) e la marionetta Mr Barti dell'artista macedone Alex Mihajlovsky (giovedì 11 luglio), protagonista inaugurale della rassegna a Longiano, mercoledì 9 agosto nella centralissima Piazza Tre Martiri e giovedì 10 agosto presso l'Arena Gregorini di Savignano sul Rubicone.

Due gli appuntamenti in Piazza della Libertà di Gatteo Mare: lo spettacolo La fame di Arlecchino della compagnia piemontese La Bottega Teatrale (mercoledì 12 luglio) e lo spettacolo di burattini della tradizione emiliano romagnola Il grande trionfo di Fagiolino pastore e guerriero di Teatro del Drago (mercoledì 2 agosto).

La città di Gambettola ospiterà invece tre appuntamenti: il primo in Piazza Aldo Moro, giovedì 13 luglio (Il rapimento del Principe Carlo, Teatro del Drago), il secondo, giovedì 27 luglio, in Piazza Togliatti (Il manifesto dei burattini- Teatrino dell'Es) e l'ultimo presso il Centro Sociale Ravaldini, con la favola di Hansel e Gretel (Granteatrino Casa di Pulcinella), giovedì 10 agosto.

Oltre al già citato Mr Barti di giovedì 9 agosto, il Comune di Longiano ospiterà altri tre appuntamenti: due al Rio Parco di Budrio, mercoledì 16 agosto l'ultima produzione della Compagnia Vladimiro Strinati, La maschera di ferro, presentata alla 48esima edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare, e mercoledì 23 agosto lo spettacolo che unisce l'arte dei burattini e delle giocoleria Fagiolino asino d'oro di Teatro del Drago. L'ultimo appuntamento si svolgerà presso il Parco della Costituzione Europea di Ponte Ospedaletto (mercoledì 30 agosto), con lo spettacolo Il mistero del cane nero della Compagnia Barbariccia.

Nelle quattro serate di Longiano ci sarà una novità: prima o dopo ciascun spettacolo, i bambini che lo desiderano potranno portare giocattoli vecchi ma in buono stato che verranno poi rimodellati, plasmati, trasformati nel corso dell'inverno per essere poi protagonisti di un piccolo “presepe” che andrà ad abbellire il centro storico di Longiano.

L'Arena Gregorini sarà teatro di quattro appuntamenti estivi: oltre al già citato spettacolo Mr Barti di giovedì 10 agosto, si susseguiranno giovedì 17 agosto lo spettacolo di narrazione La strega dell'acqua e il bambino di ciccia della compagnia Ortoteatro; giovedì 24 agosto l'ultima produzione della compagnia modenese I burattini della Commedia, Re Teodoro di Vallecupa, e infine, giovedì 31 agosto, per celebrare il centenario della sua storia, lo spettacolo Prezzemolina della compagnia toscana I Pupi di Stac.

Il chiostro della Rocca medievale di Riolo Terme sarà invece il palcoscenico degli spettacoli Il Tarlantan della Moscovia di Teatro del Drago (giovedì 20 luglio) e Pulcinella in fabula della compagnia Il Teatro delle Dodici Lune (venerdì 11 agosto).

A Borghi invece saranno ospiti Il Cerchio Tondo con lo spettacolo L'albero delle storie (venerdì 21 luglio) e Granteatrino Casa di Pulcinella con Hansel e Gretel (venerdì 11 agosto).

La collaborazione con CittAttiva, Villaggio Globale e Cittadini del Pianeta e il desiderio di rivalutare alcune aree verdi della splendida città di Ravenna sono gli ingredienti che faranno da collante a due appuntamenti, che vedranno protagonisti il Teatro del Drago venerdì 14 luglio presso i Giardini Mani Fiorite e venerdì 28 luglio presso i Giardini Speyer, lungo il viale della stazione.

Due momenti ludici di integrazione che uniscono la convivialità alla cultura (pic-nic dalle 19,30 e poi a seguire lo spettacolo).

Infine, la splendida cornice di Piazza Castello di Montenovo di Montiano accoglierà due appuntamenti sempre nel mese di agosto, le cui date sono in via di definizione.



Info line: Teatro del Drago 392 6664211