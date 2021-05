“C’è musica in città”: tanti concerti con i saggi della scuola Sarti

Si apre con una melodia di violini la rassegna concertistica di fine anno “C’è musica in città”, organizzata dalla Scuola di musica Sarti a Faenza. Si tratta di 20 saggi che vedranno i circa 200 allievi della scuola esibirsi in vari luoghi della città. Il primo concerto si terrà lunedì 24 maggio alle 19 nella chiesa dei Salesiani e vedrà protagonista la classe di violino del professor Noferini.

Il 26 maggio si prosegue nell'area verde di fronte alla Scuola Sarti, ore 18.30, con il Saggio di Ottoni, Classi dei prof. Drei, Lombini, Rivani. Alla Chiesa dei Salesiani invece alle 19.00 i Cori di Voci Bianche, delle prof.sse Drudi e Ferrini. Il 27 maggio il Ridotto del Teatro Masini ospita alle 18.30 Souls in Rhythm Guitarvoices in concert, prof. Lorenzi e Mena Peraza. Nell'Area verde di fronte alla Scuola Sarti, ore 18, Children’s Music Laboratory, dei prof. Drudi e Federici.

Il 28 maggio alla chiesa dei Salesiani, ore 18.30: Pianoforte, prof. Ferrucci. Il 29 maggio, aula 11 della Scuola di Musica Sarti, ore 17, Clarinet and friends, prof. Pauselli. Si passa poi al 31 maggio, aula 11 della Scuola di Musica Sarti, ore 18, Pianoforte, prof. Farina, mentre nella Chiesa dei Salesiani, ore 18.30, Siamo piccoli ma cresceremo, Pianoforte, prof.ssa Ropa.

L'1 giugno nella chiesa dei Salesiani, ore 19.30, Le Percussioni della Sarti, prof. Berardi. Il 3 giugno, aula 11 della Scuola di Musica Sarti ore 17.30, Pianoforte, prof. Zardi. Alla Chiesa dei Salesiani ore 18, Chitarra, prof. Cavina, D’Antonio, De Vita. Il 4 giugno al Ridotto del Teatro Masini, ore 17.30, Les flûtes bohémiens, prof. Banzola, mentre alla Chiesa dei Salesiani, ore 19, La Musica di Giovanissimi e diversamente giovani, prof.ssa Manfredini.

Il 5 all'asi delle Cicogne, ore 18.30, MusicaPoesiaNatura, Pianoforte, prof.ssa Mazzolani. Poi il 7 giugno, aula 11 della Scuola di Musica Sarti ore 19, Cello Time, prof. Burioli. Alla Chiesa dei Salesiani ore 20: Musica da Camera, maestro Rivani. L'8 giugno, aula 11 della Scuola di Musica Sarti ore 18, Violino, prof. Zinzani, mentre alla Chiesa dei Salesiani ore 20, Where the Music comes from, prof.sse Bergantin, Ferrini.

Il 9 giugno alla Chiesa dei Salesiani ore 18, Where the Music comes from, prof. Bergantin, Farolfi. Il 10 giugno, aula 11 della Scuola di Musica Sarti, ore 18, Oboe, prof. Bertozzi. Alal Chiesa dei Salesiani, ore 18.30, Orchestra di Chitarre, prof. Cavina. L'11 giugno, Chiesa dei Salesiani ore 18.30, Ensemble d’Archi Sarti, prof. Zinzani.

Il 16 giugno al ridotto del Teatro Masini, ore 18.30, Arte Scenica, prof. Amadori. Il 17 giugno, aula 11 della Scuola di Musica Sarti, ore 18, Peaceful breath, Chitarra elettrica, prof. Sandrini. Il 18 giugno nella Chiesa dei Salesiani, ore 20, Black & White stories, Clavicembalo, Pianoforte, prof. Farolfi. Il 19 giugno, chiesa dei Salesiani, ore 18, Musica in Salotto, prof.ssa Bassan. Infine il 20 giugno nel parcheggio ex-Salesiani ore 12 si tiene l'evento finale del Workshop Children’s Music Laboratory ER.

Tutti gli eventi si svolgeranno in presenza, ad offerta libera, con il riempimento dei posti dimezzato rispetto alla capienza in ottemperanza alla normativa anti Covid-19. Per informazioni scrivere a info@scuolasarti.it