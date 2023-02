"C’era una volta la camera oscura": un incontro con il fotografo Fabio Panzavolta

Domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 18.00, è in programma il secondo appuntamento di ‘Incontri di Fotografia in Terrazza Darsena’. Questa volta sarà un passo indietro nella storia al centro dell’incontro insieme al fotografo Fabio Panzavolta intervistato dalla giornalista Ilaria Bedeschi. In questo secondo pomeriggio un viaggio nella storia della fotografia e del cambiamento dello strumento. Dalla camera oscura, fatta di luce, liquidi e tempi di attesa alle istantanee di oggi. Un viaggio tra la ricerca dello scatto unico e irripetibile fino alla raffinatezza delle imperfezioni che rappresentavano l’unicità degli scatti di un tempo. Durante l’incontro saranno esposti alcuni ‘cimeli’ come l’ingranditore, vaschette per lo sviluppo e tank per sviluppare la pellicola.