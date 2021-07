“Cabaret diVino": tre serate di divertimento e degustazioni a Brisighella

Tre comici in altrettante serate per un fine settimana di cabaret e vino a Brisighella. Prende il via venerdì 30 luglio la terza edizione di “Cabaret diVino” che proseguirà fino a domenica 1 agosto in una scenografica arena di balle di paglia sulla collina che domina il Parco Naturale della Vena del Gesso. Anche quest’anno la rassegna sarà infatti ospitata dalla Cantina Casadio di Brisighella, in via Rontana 50.



Vario il programma degli ospiti: protagonista dell’appuntamento del 30 luglio sarà Enrico Zambianchi, che proporrà la sua comicità che non disdegna anche momenti di riflessione su temi attuali della società. Sabato 31 luglio è il momento di Norberto Midani, decano della comicità lombarda e interprete teatrale di tutto rispetto, accompagnato sul palco dalla sua immancabile chitarra. Chiude la rassegna, il primo agosto, il forlivese Giampiero Pizzol, autore di teatro, cabarettista e creatore di “Fra Godenzo da Montecucco”, personaggio di Zelig Off.



Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21. In occasione delle serate sarà possibile degustare il vino della Cantina e prodotti locali. I posti sono limitati, è quindi gradita la prenotazione ai numeri 351 9240664 o 339 3190678. In caso di pioggia gli eventi saranno rimandati.